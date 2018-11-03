Встреча Порошенко и Эрдогана прошла в Стамбуле

Стамбул, Турция, , 16:49 — REGNUM Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы Украины Петра Порошенко, длившаяся более часа, завершилась в Стамбуле. Об этом сообщает в субботу, 3 ноября, агентство «Анадолу».

"Переговоры (лидеров двух стран) прошли в резиденции главы турецкого государства «Мабейн» во дворце «Йылдыз» и длились 1 час 15 минут», — говорится в сообщении.

О результатах переговоров президентов Турции и Украины не сообщается.

Напомним, 3 ноября президент Украины Петр Порошенко на своей странице в сети микроблогов Twitter написал, что он и константинопольский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

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