Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве

Стамбул, Турция, , 13:54 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко и константинопольский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом. Об этом Порошенко написал сегодня, 3 ноября, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Сегодня исторический день. Мы заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом, которое вместе с Его Всесвятейшеством мы только что подписали», — написал Порошенко, имея в виду константинопольский патриархат, который претендует на статус Вселенского (всемирного).

Данное соглашение было подписано сегодня в Стамбуле, куда Порошенко прибыл с официальным визитом. По словам украинского президента, это соглашение завершает процесс предоставления томоса об автокефалии «по всем канона православной церкви».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Порошенко с подачи американцев потребовал у константинопольского патриархата автокефалии для православной церкви на Украине. Константинопольский патриархат, опять же под давлением США согласился предоставить автокефалию. При этом на Украине есть только одна каноническая православная церковь — Украинская православная церковь Московского патриархата, которая совершенно не собиралась требовать какой-либо автокефалии, так как обладает широкой автономией.

Тогда Фанар и украинские власти пошли на нарушение всех канонов православия и признали украинских раскольников во главе с Михаилом Денисенко, который именует себя патриархом Филаретом. После признания раскольникам и будет дарована автокефалия.