Тельман Исмаилов отказался признать, что писал Путину

Москва, , 13:57 — REGNUM Публикация письма бывшего владельца Черкизовского рынка предпринимателя Тельмана Исмаилова президенту РФ Владимиру Путину является провокацией. Об этом сам бизнесмен заявил агентству РБК.

«Я считаю, что это стопроцентная провокация, но, от кого она исходит, я не могу сказать, не могу даже предположить», — подчеркнул Исмаилов.

Также бывший владелец Черкизовского рынка отметил, что указанное письмо «не могло существовать».

Напомним, 23 октября в СМИ появилась информация, что Исмаилов обратился к главе российского государства с письмом, в котором якобы утверждал, что стал жертвой бывших партнеров по бизнесу, которых предприниматель обвиняет в коррупции.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября стало известно, что бывшего владельца Черкизовского рынкаТельмана Исмаилова подозревают в причастности к похищению певца Авраама Руссо в 2004 году.

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