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Тельмана Исмаилова обвинили в похищении певца Авраама Руссо

Общество

Экс-владелец «Черкизона» находятся в международном розыске

Москва, 18 сентября 2018, 10:58 — REGNUM  Бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова подозревают в причастности к похищению певца Авраама Руссо в 2004 году. Заявление в полицию артист написал в ночь на 17 сентября, в котором и сообщил о похищении 14-летней давности. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, уже спустя несколько часов в российской столице в рамках расследования данного дела был задержан бывший гендиректор ресторана «Прага» Заур Марданов. В доме подозреваемого сотрудники правоохранительных органов провели обыск.

По версии следствия, экс-владелец Черкизовского рынка в конце января 2004 года разработал план похищения певца и обратился за помощью к своему племяннику Марданову. Позже Исмаилов якобы пригласил артиста поужинать в ресторан «Прага», где избил его вместе с «помощниками» в служебном кабинете.

Следствие считает, что после этого Исмаилов якобы потребовал от певца отменить все свои концерты и заключить контракт уже с ним.

Напомним, экс-владелец «Черкизона» сейчас находятся в международном розыске.

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