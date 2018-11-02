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Токаев поддержал согласование позиций стран ПА ОДКБ при работе в ПА ОБСЕ

Политика

Казахстан согласен с необходимостью единой платформы

Москва, 2 ноября 2018, 11:11 — REGNUM  Казахстан поддерживает предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина о согласовании ПА ОДКБ позиции по важным для стран-участниц проблемам, поднимающимся в рамках ПА ОБСЕ, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.

«Что касается вашего тезиса согласования позиций парламентских делегаций в отношении интересов ОДКБ, — я поддерживаю. И будучи формально главой делегации на ПА ОБСЕ я и раньше давал подобного рода указания, что нужно встречаться и подобного рода вопроса согласовывать, чтобы выступать с единой платформы во время обсуждения самого главного голосования», — сказал председатель Сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Ранее Володин призвал ПА ОДКБ сообща защищать решения, которые Ассамблея посчитает необходимым в рамках ПА ОБСЕ

«Речь идет не о личном участии, а если мы поддерживаем такой подход, что нам нужно перед заседанием ПА ОБСЕ объединять свою позицию по тем вопросам, которые для нас важны, это уже многие значит», — сказал Володин спикеру Сената парламента Казахстана.

Читайте ранее в этом сюжете: Токаев: Сенат Казахстана следит за внедрением модельных законов

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