Володин призвал ПА ОДКБ координироваться в рамках ПА ОБСЕ

Москва, , 12:40 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ПА ОДКБ сообща защищать решения, которые Ассамблея посчитает необходимым в рамках ПА ОБСЕ, передает корреспондент ИА REGNUM 30 октября.

«Мы достаточно подробно в рамках Совета сегодня обсудили эту тему и единогласно приняли решение, что перед рассмотрением вопросов, которые ранее у нас были рассмотрены в рамках ПА ОДКБ и по ним были приняты решения, а затем эти вопросы выносятся на обсуждение в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ, мы должны координировать свою работу в рамках ПА ОБСЕ и сообща защищать решения, которые считаем необходимыми в рамках ПА ОБСЕ», — сказал Володин в ходе выступления на ПА ОДКБ.

Координация работы правильна по определению, уверен спикер Госдумы.

«Это правильно по определению, так как мы с вами входим в единую межпарламентскую структуру и наши государства входят в ОДКБ. Это, безусловно, несет и обязательства, и требует от нас другой ответственности за принятие решений, продвижение этих решений в других межпарламентских организациях», — указал он.

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