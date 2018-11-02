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Трамп похвалился вернувшимся к США уважением мирового сообщества

Политика

... а мировые лидеры поздравляют президента США с успехами и достижениями

Трамп похвалился вернувшимся к США уважением мирового сообщества
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 2 ноября 2018, 09:59 — REGNUM  Соединённые Штаты вновь вернули себе уважение стран мира, в том числе России и Китая. Об этом, выступая 1 ноября перед сторонниками в штате Миссури, заявил президент США Дональд Трамп. Трансляцию выступления вёл телеканал NBC.

«Вы даже не думали, что когда-нибудь услышите об этом. Они (страны мира — прим. ИА REGNUM ) уважают нас, Китай уважает … Россия уважает нас … все они уважают США», — заявил американский лидер.

Глава Белого дома также отметил, что некоторые мировые лидеры, которые, по признанию самого Трампа, не все ему нравятся, поздравляют его с достигнутыми успехами, в том числе с экономическими достижениями.

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Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон не раз заявлял, что главными противниками США являются Российская Федерация, Европейский союз и Китай. По словам главы Белого дома Дональда Трампа, Китай является соперником Соединённых Штатов в «экономической сфере», а Россия — противник «в определенных аспектах». Однако, отметил американский лидер, это не значит, что Россия и Китай плохие.

Добавим, что ранее, в декабре 2017 года, Россия и Китай были включены в перечень стратегических угроз безопасности Соединенных Штатов. Поясняется, что в список эти страны попали за то, что желают такого проекта мироустройства, который будет противоречить ценностям США.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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