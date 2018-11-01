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«Конец темных времён» — президент ЮАР пообещал искоренить коррупцию

Политика

Предшественника Сирила Рамафосы, экс-президента Джейкоба Зуму, обвиняют в экономических преступлениях

«Конец темных времён» — президент ЮАР пообещал искоренить коррупцию
Erfan Kouchari
Сирил Рамафоса

Кейптаун, 1 ноября 2018, 23:45 — REGNUM  Президент ЮАР Сирил Рамафоса пообещал согражданам победу над коррупцией, 1 ноября передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению Рамафосы, страна преодолела «темные времена» — правительство ЮАР и правящий «Африканский национальный конгресс» готовы «искоренить» коррупцию.

Как сообщало ИА REGNUM, против предшественника Рамафосы, экс-президента Джейкоба Зумы, ведется расследование генпрокуратуры ЮАР. Бывшего главу государства обвиняют в экономических преступлениях.

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Коррупция и борьба с ней
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