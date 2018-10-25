В ЮАР «потеряли» больше $100 млн: правительство начало расследование

Кейптаун, , 17:38 — REGNUM Министр кооперативного управления и традиционных дел ЮАР Цвели Мкхизе сообщил членам парламента, что правительство сделает все, чтобы вернуть свыше 100 млн долларов (1.57 миллиардов рандов) которые были незаконно инвестированы муниципалитетами в банк ФБС (VBS Mutual Bank), сообщает новостное агентство «African News Agency».

Мкхизе выступил перед членами министерства кооперативного управления и традиционных дел с заявлением, что 14 муниципалитетов, которые вложили деньги, полученные из правительственных грантов, в банк ФБС, в данный момент испытывают серьезные финансовые трудности, так как потеряли все вложенные средства.

«Такого не бывает, что 1.5 миллиарда рандов исчезли бесследно. Мы должны сделать все возможное, чтобы вернуть деньги», — сказал министр.

По его словам, в трех провинциях, Нордвест, Лимпопо и Гаутенг, начались расследования, чтобы установить, кто инвестировал выделенные средства и кто ответственен за это.

Муниципалитеты, указанные в списке, представленном в министерстве, были одними из тысяч инвесторов, потерявших свои средства в этом банке. В марте этого года Центральный Банк ЮАР взял банк ФБС под контроль.