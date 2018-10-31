Лукашенко предложил направить в Донбасс совместную миссию ООН и ОБСЕ

Минск, , 17:28 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает возможным рассмотреть возможность размещения в Донбассе совместной миротворческой миссии ООН и ОБСЕ. Об этом он заявил 31 октября, выступая на открытии встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске.

«Необходимо вести дальнейший поиск взаимоприемлемого решения по размещению на Донбассе миротворцев. Возможно, рассмотреть вариант размещения совместной миссии ООН и ОБСЕ в Украине», — приводит слова белорусского лидера БелТА.

По мнению Лукашенко, в состав такой миссии могли бы войти как военнослужащие, так и полицейские, и гражданский персонал из «стран, которые на протяжении всего периода конфликта вносили посильный вклад в его разрешение».

«Нужно обеспечить принцип поэтапности в развёртывании этой миссии, но времени почти не осталось», — отметил президент Белоруссии.

Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе Александр Лукашенко на состоявшемся в Гомеле форуме регионов Белоруссии и Украины заявил, что Минск готов подключиться к урегулированию конфликта в Донбассе при согласии на это Киева и Москвы.

«Эту проблему должны решить мы, три славянских народа. Это наша беда, проблема, не европейцев, не американцев, не кого-то другого», — заявил при этом белорусский лидер.

Ранее в этом году Лукашенко уже предлагал своё посредничество и российскому, и украинскому лидерам, в том числе заявляя, что Белоруссия готова направить свой миротворческий контингент в Донбасс. В МИД Украины на это заявили, что представители Белоруссии не могут входить в состав миротворческой миссии, поскольку республика «не вышла из ОДКБ».

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