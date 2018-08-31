Прокуратура Италии обвиняет вице-премьера Сальвини в злоупотреблениях

Рим, , 13:03 — REGNUM Прокурор города Агридженто Луиджи Патронаджо направил в окружную прокуратуру Палермо обвинительный акт в отношении вице-премьера, министра внутренних дел Маттео Сальвини, сообщает La Repubblica в пятницу, 31 августа.

Судить Сальвини имеет право специальный «трибунал для министров», впрочем, вероятность того, что дело действительно дойдет до суда, невелика.

Прокуратура ставит в вину Сальвини ситуацию с кораблем Diciotti и обвиняет его в похищениях людей, незаконном лишении свободы, злоупотреблении служебным положением и, одновременно с этим, в преступном бездействии.

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Как сообщалось ранее, в середине августа 2018 года корабль итальянской береговой охраны Diciotti взял на борт 177 нелегальных мигрантов, чтобы дать им пристанище до момента принятия решения о том, кто из этих мигрантов в какую страну ЕС направится. В пяти европейских странах говорили о готовности принять их, позже эти страны отказались выполнять обещание.

В течение десяти дней мигранты находились на борту корабля, который стоял у входа в порт Катании. В итоге было принято решение о том, что большинство мигрантов будут распределены по центрам приема, которыми занимается католическая Церковь в Италии, а другие отправятся в Ирландию и Албанию.

Сальвини ранее выразил готовность ответить на все вопросы прокуратуры и заявил, что действовал в полном соответствии с законом, а также в соответствии с мандатом по обеспечению правопорядка и безопасности, который граждане страны выдали ему на парламентских выборах в марте 2018 года.

Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, считают в правительстве.