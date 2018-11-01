Китай призвал США оборвать все официальные и военные связи с Тайванем

Пекин, , 05:35 — REGNUM Китай твердо выступает против любых официальных контактов и военных связей между США и Тайванем, заявил пресс-секретарь МИД Китая Лу Кан, передает 31 октября агентство Синьхуа.

Отвечая на вопрос касательно предстоящей Конференции оборонной промышленности США — Тайвань, продшей в американском штате Мэриленд, Лу отметил, что подобного рода мероприятия абсолютно неприемлемы для Китая.

«Китайская сторона твердо выступает против официальных контактов и военных связей в любых формах и проявлениях между США и Тайванем, и наша позиция совершенно ясна и понятна», — заявил Лу.

Он также призвал США придерживаться принципа «одного Китая», а также трех американо-китайских коммюнике, прекратить любые формы официальных и военных связей с Тайванем, а также прекратить вооружать Тайвань во имя надлежащего разрешения тайваньской проблемы, во избежание ухудшения отношений с Китаем и ради сохранения мира по обе стороны от Тайваньского пролива.

Как сообщало ИА REGNUM, американские власти считают серьёзной проблемой попытки определить будущее Тайваня «не мирными средствами», адресуясь к Китаю. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал китайских военных «готовиться к войне», что многими экспертами трактуется как знак готовности Китая отстаивать свои интересы на Тайване даже военным путем, если США продолжат вмешиваться в дела Тайваня, который власти Поднебесной считают своим.

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