Кедми: «Я не удивлюсь, если китайцы высадятся на Тайване. им придется»

Москва, , 03:11 — REGNUM Китай не будет сидеть сложа руки, глядя на то, как США наращивают враждебность по отношению к нему как в сфере экономической, так и в сфере военно-геополитической, вмешиваясь в дела Тайваня и наращивая военное присутствие в Южно-Китайском море, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Кедми в очередной раз подчеркнул, что США не способны понять другие народы и страны, в связи с чем полагаются на грубую силу, как инструмент понятный им. Такое же непонимание они проявляют и в адрес Китая, полагает эксперт.

«Я совершенно не удивлюсь, если в одно прекрасное утро следующего года окажется, что китайцы высадились на Тайване. Им придется это сделать, потому что, если они не высадятся на Тайване, там будет американская военная база. Я полагаюсь на китайское благоразумие, что они думаю о своих интересах лучше, чем я об их», — отметил Кедми.

По его словам, именно с этим связано заявление председателя КНР Си Цзиньпина «готовиться к войне», которое он сделал, обращаясь к Южному командованию китайской армии во время инспекции в китайской провинции Гунадун, давая ответ на нарастающую конфронтацию в Южно-Китайском море.

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