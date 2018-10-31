Генсек НАТО призвал Россию раскрыть информацию о ракете «Новатор 9М729»

Брюссель, , 23:38 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию раскрыть информацию о ракете «Новатор 9М729», которая, по его мнению, нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), 31 октября передает агентство Associated Press.

По словам Столтенберга, ракета «представляет серьезную угрозу стратегической стабильности Евроатлантического региона». Генсек НАТО «сожалеет, что Россия не прислушалась к призывам» Альянса о «прозрачности» в отношении новой ракетной системы.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября президент США Дональд Трамп заявил о намерении расторгнуть договор 1987 года о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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