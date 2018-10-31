Четверг, 1 Ноября 2018 года
01:10:00 МСК

Генсек НАТО призвал Россию раскрыть информацию о ракете «Новатор 9М729»

Политика

Столтенберг «сожалеет, что Россия не прислушалась к призывам»

Генсек НАТО призвал Россию раскрыть информацию о ракете «Новатор 9М729»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Брюссель, 31 октября 2018, 23:38 — REGNUM  Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию раскрыть информацию о ракете «Новатор 9М729», которая, по его мнению, нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), 31 октября передает агентство Associated Press.

По словам Столтенберга, ракета «представляет серьезную угрозу стратегической стабильности Евроатлантического региона». Генсек НАТО «сожалеет, что Россия не прислушалась к призывам» Альянса о «прозрачности» в отношении новой ракетной системы.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября президент США Дональд Трамп заявил о намерении расторгнуть договор 1987 года о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Читайте также: НАТО: ракета «Новатор 9М729» нарушает ДРСМД

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обострение отношений России и НАТО
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить