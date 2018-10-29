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На развитие транспорта Москвы за три года потратят 1,8 трлн рублей

Экономика

На финансирование строительства московской подземки правительством города в период с 2019 по 2021 год будет выделен 581 млрд рублей

На развитие транспорта Москвы за три года потратят 1,8 трлн рублей
Наталья Стрельцова© ИА EGNUM
Автобус

Москва, 29 октября 2018, 15:14 — REGNUM  На решение транспортных проблем Москвы и развитие транспортной инфраструктуры в трехлетнем бюджете мегаполиса запланировано выделение 1 трлн 805 млрд рублей. Об этом заявила 29 октября глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.

На совместном заседании комиссий Мосгордумы она подчеркнула, что из указанной суммы на 2019 год предусмотрено выделение 608 млрд рублей. По сведениям радиостанции «Говорит Москва», на финансирование строительства московской подземки правительством города в период с 2019 по 2021 год будет выделен 581 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев заявил, что всего в столице до конца 2023 года построят 58 станций метро, из которых 21 появится за пределами МКАД.

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Автотранспортные проблемы Москвы
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