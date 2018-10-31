Путин не приедет на конференцию по Ливии в Палермо — Песков

Москва, , 12:28 — REGNUM Несмотря на то, что президент РФ Владимир Путин не приедет на конференцию по ливийскому урегулированию в Палермо, российская делегация на ней будет представлена на достойном уровне. Об этом 31 октября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, Владимиру Путину, скорее всего, не удастся воспользоваться приглашением и побывать в Палермо.

«Россия там будет представлена на достойном уровне», — подчеркнул он.

Напомним, с 12 по 13 ноября в итальянском Палермо состоится международная конференция по урегулированию кризиса в Ливии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Италии Энцо Моаверо Миланези приглашал Владимира Путина посетить конференцию по вопросам Ливии, которая должна пройти в Палермо в ноябре 2018 года.

Читайте также: Конте пригласил Путина посетить Италию «в самое ближайшее время»