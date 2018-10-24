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Конте пригласил Путина посетить Италию «в самое ближайшее время»

Политика

Премьер-министр Италии отметил, что президент России «очень давно» не посещал Италию

Москва, 24 октября 2018, 14:00 — REGNUM  Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в начале своей встречи с Владимиром Путиным в Москве в среду, 24 октября, пригласил его «в самое ближайшее время» посетить Италию.

«Вы очень давно у нас не были. Мне не хотелось бы, чтобы итальянцы подумали, что вы не уделяете нам достаточного внимания», — сказал Конте. Также он охарактеризовал отношения двух стран как «прочную дружбу».

Ранее глава МИД Италии Энцо Моаверо Миланези приглашал Владимира Путина посетить конференцию по вопросам Ливии, которая должна пройти в Палермо в ноябре 2018 года.

Путин и Конте в ходе своей встречи намерены обсудить двусторонние отношения России и Италии, прежде всего в экономической сфере, а также ряд международных вопросов.

В программе визита премьер-министра Италии также запланирована встреча с Дмитрием Медведевым и совместный с президентом России просмотр нового фильма Андрея Кончаловского. Еще одна встреча Конте — с работающими в России итальянскими предпринимателями — уже состоялась.

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Российско-итальянские отношения
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