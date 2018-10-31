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Китай призвал США отказаться от контактов с Тайванем

Политика

Тайваньский вопрос касается суверенитета и территориальной целостности Китая, подчеркнул представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР

Пекин, 31 октября 2018, 08:39 — REGNUM  Китайские власти выступают против любых контактов между Тайванем и США, заявил официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам китайского чиновника, «тайваньский вопрос» касается суверенитета и территориальной целостности Китая, и Пекин обратил внимание на недавний проход кораблей ВМС США в Тайваньском проливе. Ма Сяогуан подчеркнул, что соответствующую оценку инциденту уже дало министерство обороны и МИД КНР.

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«Мы выступаем против любых официальных обменов и военных контактов США и Тайваня», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин выразила озабоченность в связи с тем, что два американских военных корабля прошли через Тайваньский пролив. По ее словам, тайваньский вопрос является одним из самых важных и чувствительных вопросов в китайско-американских отношениях.

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Китайско-американские отношения
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