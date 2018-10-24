Китай выразил обеспокоенность заходом кораблей США в Тайваньский пролив

Пекин, , 05:06 — REGNUM Китай выразил озабоченность в связи с тем, что два американских военных корабля прошли через Тайваньский пролив, сообщает агентство Синьхуа.

«Китай тесно наблюдал за военными кораблями США через Тайваньский пролив и зафиксировал весь процесс», — заявила пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин во время очередного пресс-брифинга.

По ее словам, Тайваньский вопрос касается суверенитета и территориальной целостности Китая, а также является одним из самых важных и чувствительных вопросов в китайско-американских отношениях.

«Мы призывает США четко следовать трем китайско-американским коммюнике, а также надлежащим образом относиться к вопросам, касающимся Тайваня во избежание ухудшения двусторонних отношений и подрыва мира и стабильности о обе стороны Тайваньского пролива», — отметила Хуа.

Напомним, что в конце сентября 2018 года Китай октазал универсальному авианесущему десантному кораблю «Уосп» ВМС США совершить плановый заход в Гонконг.

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