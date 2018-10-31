Порошенко не будет «сдавать суверенитет» Украины ради российского газа

Киев, , 08:34 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко больше не намерен выпрашивать у России газ. Об этом он заявил во время представления нового председателя Киевской областной государственной администрации Александра Терещука.

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Говоря о высокой стоимости газа в стране, глава государства подчеркнул необходимость быстрее решить вопрос с субсидиями на коммунальные платежи. Также Порошенко потребовал от правительства страны не допустить снижения уровня жизни граждан Украины.

При этом украинский лидер предостерёг от обещаний гражданам бесплатного газа, напомнив, что «бесплатный сыр бывает только в мышеловке», имея в виду газ, поставляемый из России.

«Мы этим уже наелись […] Или в имперской столице, в Москве, куда надо было ездить для того, чтобы получать газ и сдавать суверенитет. Мы не допустим возврата к этим временам», — приводит слова Порошенко пресс-служба главы государства.

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Украина — ЕС: покупать газ у России аморально

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 ноября на Украине вступят в силу новые тарифы на газ для населения. Решение об их повышении сразу на 23,5% правительство страны приняло 19 октября, объяснив это требованиями Международного валютного фонда. Напомним, увеличение стоимости газа для населения было одним из условий МВФ для выделения Киеву очередного кредита. Так, уже с завтрашнего дня рядовые потребители на Украине за 1 тыс. кубометров газа будут платить 8,5 тыс. гривен (19,9 тыс. рублей).

Тогда же правительство Украины приняло постановление №867, согласно которому цены на газ для населения будут подниматься в 2019—2020 гг. В 2019 году Киев поднимет цены на газ для населения до $338 или 9600 гривен/тыс. кубометров, а в 2020 году — до $500 или 14 000 грн/тыс. кубометров.

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