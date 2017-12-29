Украина готова покупать газ у России, но только «дешёвый и честный»

Киев, , 08:30 — REGNUM Киев может возобновить закупки газа у России. Однако для этого есть ряд условий. Об этом в ходе своего выступления перед жителями Украины заявил президент страны Пётр Порошенко.

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Так, по словам главы государства, газ должен быть «дешёвым» и «честным». При этом Порошенко отметил, что Москва прямо-таки умоляет Киев брать российский газ.

«Они стучат: может, возьмете наш газ? Да нет, у нас всё хорошо. Если он будет дешевый, если он будет честный и некоррупционный — пожалуйста», — сказал Порошенко в ходе рабочей поездки в Одесскую область.

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На Украине дефицит природного газа достиг 40%

Порошенко напомнил, что Украина является «энергетически независимым государством», отметив, что за последние 20 лет зависимости от российского газа этот порочный круг наконец-то был разорван, что было подтверждено Стокгольмским арбитражем.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря 2017 года глава национальной комиссии Украины, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк заявлял, что дефицит природного газа на Украине составляет до 40%. Тогда же премьер-министр страны Владимир Гройсман сообщил, что «Укргаздобыча» намерена наращивать объём добываемого топлива. В 2020 году Украине предстоит «забыть об импорте» газа, при этом цена на газ для населения заметно упадёт.

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Напомним, российский газ Украина прекратила закупать в ноябре 2015 года, в связи с чем Киев начал наращивать импорт газа из стран ЕС, в частности из Польши, Венгрии и Словакии. Однако газ из этих стран — это тот же российский газ, только продаваемый на Украину реверсом и по завышенным ценам.

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22 декабря Стокгольмский арбитражный суд принял решение по спору «Нафтогаза» и «Газпрома», обязав «Нафтогаз» выплатить России 2 млрд долларов долга за поставленный газ. Также был определён и годовой объём газового контракта на уровне 5 млрд куб. м. Так, «Газпром» не имеет обязательств продавать больше указанного объёма, а Украина в любом случае должна будет этот объём оплатить.