National Interest: Китай «скупает» страны юга ЕС

Пекин, , 08:35 — REGNUM Благодаря своему финансовому могуществу и инвестиционному потенциалу Китай превратил южные страны ЕС в очередную цель своей кампании оказания влияния в рамках курса установления собственного делового, культурного и дипломатического присутствия по всему миру. В результате у Пекина появились плацдармы политического давления в Португалии, Греции и Италии, пишет Филип Ле Корр в статье для американского издания The National Interest.

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С самого начала глобального финансового кризиса в 2008 году Китай стал значительным кредитором для многих стран ЕС, оказавшихся в тяжелой финансовой ситуации. Лиссабон, Афины и Рим были вынуждены пойти на приватизацию государственных активов после начала кризиса, из-за чего их экономики стали частично зависимыми от китайских инвесторов.

Инвестиционная стратегия Китая на юге ЕС включала в себя покупку ряда крупных европейских фирм. Когда Португалия стала приватизировать ряд своих коммунальных предприятий, китайская энергетическая компания Three Gorges Corporation (CTG) стала акционером в прошлом государственной энергетической компании Португалии Energias de Portugal SA (EDP). Теперь CTG стремится получить контрольный пакет акций в EDP. Инвестиции были сделаны и в такие компании, как Redes Energéticas Nacionais и Galp Energia. Китай приобрел пакеты акций в государственной компании Португалии Transportes Aéreos Portugueses, страховой компании Fidelidade, больницах, недвижимость и даже СМИ. Китайский фонд KNG приобрел 30% корпорации Global Media Group, владеющей такими португальскими СМИ, как Diário de Notícias, Jornal de Notícias, и Radio TSF.

Кампания оказания влияния Пекина не ограничивается Португалией. В Греции китайский транспортный гигант China Overseas Shipping Group Company (COSCO) получил лицензию на использование не менее 67% крупнейшего в Афинах порта Пирей. Тем самым Пекин получил возможность создать для себя плацдарм в Средиземном море. Более того, другие китайские компании также пошли на инвестиции в энергетический сектор страны.

В соседней Италии китайские инвесторы купили бренды вроде производителей автомобильных шин Pirelli и строительного оборудования Cifa. Китайские фонды вложили средства в стратегически важные компании энергетической отрасли — Eni, Enel и CDP Reti. Кроме того, китайские инвесторы приобрели акции в Fiat Chrysler, Ferretti, Telecom Italia, и Ferragamo, а также сотни мелких и средних итальянских фирм и компаний.

С момента получения инвестиций от Китая многие из этих стран стали в определенном смысле поддерживать Пекин на международной сцене. Так, в июне 2017 года Греция заблокировала заявление ЕС в ООН с критикой положения прав человека в Китае. По словам дипломатов европейского блока, этот шаг подорвал курс Брюсселя на конфронтацию с Пекином из-за преследования активистов и несогласных. Год назад, когда Еврокомиссия при поддержке Германии и Франции призвала к более осторожному подходу к иностранным инвестициям в инфраструктурные проекты и технологии, ряд стран, в том числе Греция, заявил, что не будет поддерживать этот шаг.

В то же самое время Италия неожиданно назначила бывшего Шанхайского финансового профессора Микеле Джерачи на пост заместителя секретаря по экономическому развитию. Джерачи на протяжении долгого времени поддерживал китайские инвестиции и неоднократно заявлял в СМИ, что Италия может стать «другом Китая в Средиземноморье».

Почти нет никаких сомнений в том, что Китай использует свою экономическую роль для получения поддержки своего международного курса. Помимо ЕС, Пекин — как формальными, так и неформальными методами — создал сеть дружественных стран.

В связи с этим существует большая вероятность того, что страны юга Южной Европы могут стать зоной усиленного китайского влияния в будущем. В этих экономически ослабленных регионах, где все больше настроений против ЕС, граждане могут начать искать альтернативы. Например, по данным исследовательского центра Pew за 2018 год, в Италии и Греции общественность настроена более позитивно в отношении Китая, нежели прежде.

Тем не менее, заключает автор, страны южной Европы являются демократическими государствами и членами ЕС. Хотя их экономические нужды понятны, они должны придерживаться европейских правил и принципов, чтобы не лишиться статуса полноценных членов блока. Вместо того чтобы раскалывать ЕС, им следует сплотиться вокруг европейских ценностей и внимательно относиться к тому, чтобы привлекать иностранные инвестиции в чувствительные отрасли, такие как энергетика, технологии и инфраструктура. Со своей стороны, Брюссель должен предложить альтернативы, а также не отказываться от своего плана по развитию консультаций на уровне ЕС о стратегических инвестициях и укреплении координации, особенно со странами южной Европы.