Strategist: Партнеры Пекина стремятся вырваться из долговой ловушки КНР

Пекин, , 09:15 — REGNUM В ходе своего недавнего визита в Китай премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подверг критике Пекин за использование им крупных инфраструктурных проектов и кредитования для подтверждения своего влияния на более мелкие страны. Такое заявление является лишь одним из примеров того, как страны, оказавшиеся в долговой ловушке КНР, пытаются всеми силами из нее выбраться, пишет Брахма Челани в статье для The Strategist.

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Так, с 2013 года в рамках проекта постройки Нового шелкового пути Пекин стал финансировать и реализовывать крупные инфраструктурные проекты в целом ряде стран. Его цель заключалась в том, чтобы привести интересы этих государств в соответствие со своими, получить политические позиции, а также возможность экспортировать излишки своего промышленного производства. Проводя тендеры по проектам закрытым образом, Китай смог раздуть их стоимость, из-за чего партнерам КНР оказывается крайне сложно выплачивать кредиты на осуществления этих проектов. Когда же страна попадает в долговую ловушку Пекина, она вынуждена идти на невыгодные сделки для компенсации неуплаты прошлых кредитов. В частности, в декабре прошлого года Шри-Ланка была вынуждена передать построенный Китаем стратегический порт Хамбантота в аренду Пекину — по-колониальному — на 99 лет, поскольку она не могла более позволить себе выплату долга.

Благодаря опыту Шри-Ланки многие страны, пошедшие на значительные заимствования у КНР, теперь по-другому смотрят на сотрудничество с Китаем. Теперь они, опасаясь потерять свои стратегические активы, стремятся отказаться, отменить или пересмотреть свои сделки. Сам Махатхир, который ранее делал многое для прихода китайских инвестиций в Малайзию, закончил свою поездку в Пекин, отказавшись от серии проектов на сумму почти $23 млрд. И Малайзия была не единственной страной, отказавшейся от проектов с Пекином. Такие государства, как Бангладеш, Венгрия и Танзания, также сократили свое участие в проектах постройки Нового шелкового пути. Мьянма, надеясь обеспечить необходимую инфраструктуру, не попав в долговую ловушку Китая, смогла с помощью угроз отказа от сотрудничества добиться сокращении стоимости запланированного порта Кьяукпю с $7,3 млрд до $1,3 млрд.

Нового шелкового пути теперь опасаются даже близкие партнеры Китая. Так, правительство Пакистана, который на протяжении долгого времени поддерживал взаимодействие с КНР для сдерживания Индии и который является крупнейшим получателем финансирования в рамках китайского инфраструктурного проекта, теперь добивается пересмотра проектов в ответ на обострение долгового кризиса. В еще одной стране — получателе китайских займов все сильнее опасения того, что страна становится, по сути, колонией Китая. Несогласие с политикой КНР можно наблюдать и в других местах. Например, прошедший недавно саммит Форума тихоокеанских островов оказался одним из наиболее конфронтационных за свою историю. Из-за китайской политики в регионе, а также поведения лидера китайской делегации на самом мероприятии президент Науру — самой маленькой в мире республики — осудил «высокомерное» присутствие Китая в южной части Тихого океана. Китай не может, заявил он, «диктовать» стране, что делать.

Хотя основное внимание международной прессы сосредоточено на все усиливающейся торговой войне президента США Дональда Трампа с Китаем, Вашингтон не одинок в своей критике Китая. Как отмечает аналитик Грэм Эллисон, из-за своей политики, включающей экспортные субсидии, различного рода торговые барьеры, а также хищение интеллектуальной собственности и создание для китайских компаний предпочтительных условий на внутреннем рынке, Пекин является «самой протекционистской, меркантилистской и хищной» страной в мире. Китай является крупнейшим торговым партнером многих стран, используя эту роль для наказания тех, кто отказывается от следования его курсом, в том числе путем введения запретов на импорт конкретных продуктов, прекращения стратегического экспорта (например, редкоземельных минералов), прекращения туризма из Китая и поощрения внутренних бойкотов потребителей или протесты против иностранного бизнеса.

Сильным и богатым Китай стал, нарушая правила международной торговли, но теперь его незаконная деятельность вернется ему сторицей: и все большее число стран вводят антидемпинговые или карательные пошлины на китайские товары. Более того, поскольку многие страны опасаются оказаться в долговой ловушке КНР, продвигать проект Нового шелкового пути оказывается уже не столь простой задачей.

Помимо пошлин Трампа, Европейский союз подал жалобу во Всемирную торговую организацию против практики Китая, требующего передавать Пекину технологии в обмен на доступ на свой рынок. Также международное сопротивление должны вызвать экспортные субсидии и другие инструменты Китая, которые дают Пекину несправедливое преимущество в торговле. В соответствии с правилами ВТО страны могут устанавливать пошлины на импортируемые субсидируемые товары, которые наносят ущерб отечественным отраслям.

Теперь председателю КНР Си Цзиньпину приходится не только защищать Новый шелковый путь — его ключевую внешнеполитическую инициативу, но и противостоять критике внутри страны, пусть и приглушенной, того что Пекин щеголяет своими мировыми амбициями и тем самым вызывает ответные действия США. Китайский лидер отказался от одного из самых известных постулатов своего предшественника Дэн Сяопина: «Не показывайте свои возможности и ожидайте подходящего момента». Вместо этого Си Цзиньпин решил следовать беззастенчиво агрессивной стратегии, которая заставляет многих задуматься, не становится ли Китай новой империалистической державой.

Международная торговля предоставила Китаю огромные выгоды, позволив стране стать второй по величине экономикой в мире, а также вывести сотни миллионов людей из нищеты. Страна не может позволить себе потерять эти выгоды из-за международной реакции на свою недобросовестную торговую и инвестиционную политику.

Из-за того что Китай в значительной мере полагается на торговые излишки и резервы иностранной валюты для финансирования экспансии своего глобального присутствия, страна оказывается в значительной мере уязвимой для нынешнего противодействия. К тому же даже если Китай изменит свою стратегию и будет придерживаться международных правил, его положительное сальдо торгового баланса и валютные резервы все равно окажутся под ударом. Короче говоря, какой бы путь он ни выбрал, может оказаться так, что простым продвижение его интересов больше не будет.