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Небензя: Киеву выгоден властный вакуум в ДНР

Политика

«Киев ничего не делает, чтобы выполнить политическую часть Минска»

Нью-Йорк, США, 31 октября 2018, 02:10 — REGNUM  Украинские власти заинтересованы в сохранении образовавшегося после гибели Александра Захарченко властного вакуума в ДНР, заявил российский постпред при Организации Объединенных Наций Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

Выступая по поводу ситуации с Минскими соглашениями, Небензя заявил:

«Киев ничего не делает, чтобы выполнить политическую часть Минска, включая положение о выборах, но протестует, когда люди в Донецке хотят заполнить образовавшийся после смерти Захарченко властный вакуум».

Российский дипломат подчеркнул, что Киев саботирует выполнение Минских договоренностей, а поощряют его к этому западные партнеры, которым это позволяет ужесточать санкции против России, якобы виновной в пробуксовке договоренностей.

Напомним, глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в Донецке в результате теракта. 22 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин считает виновниками убийства Захарченко украинские спецслужбы.

Читайте подробнее: РФ считает Киев причастным к убийству Захарченко на основе фактов — Песков

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Небензя назвал США и Европейский союз ответственными за невыполнение Киевом Минских договоренностей.

Читайте ранее в этом сюжете: Небензя назвал ответственных за срыв Киевом Минских соглашений

Читайте развитие сюжета: Британия в СБ ООН требует от России помешать выборам в Донбассе

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Минские соглашения и их выполнение
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