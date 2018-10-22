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РФ считает Киев причастным к убийству Захарченко на основе фактов — Песков

Политика

Глава ДНР погиб 31 августа в результате теракта

РФ считает Киев причастным к убийству Захарченко на основе фактов — Песков
Иван Шилов © ИА REGNUM
Александр Захарченко

Москва, 22 октября 2018, 14:59 — REGNUM  Президент России Владимир Путин считает спецслужбы Украины виновными в гибели главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко на основе информации, которая собирается на месте преступления, заявил 22 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«(Заявление было сделано) на основании той работы по выяснению обстоятельств и заказчиков этого убийства, которая ведется сейчас на месте преступления, на месте этого террористического акта», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, 31 августа в кафе в центре Донецка произошёл теракт, в результате которого погибли глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко и его охранник Вячеслав Доценко.

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Убийство главы ДНР Александра Захарченко
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