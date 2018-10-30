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ВМС США и Китая будут все чаще встречаться в море – американский адмирал

Политика

В Вашингтоне также будут «с интересом» следить за сотрудничеством российских и китайских моряков

Вашингтон, 30 октября 2018, 15:00 — REGNUM  Со временем китайские и американские корабли «будут встречаться друг друга все чаще в открытом море», заявил 30 октября адмирал ВМС США Джон Ричардсон, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением он выступил в посольстве США в Джакарте. Он также отметил, что за отношениями Китая с российскими ВМС будут в Вашингтоне будут наблюдать «с интересом».

Напомним, ранее эсминец ВМС Народно-освободительной армии Китая «Луян» пошел на «небезопасное» сближение с американским кораблем USS Decatur, проводившим операцию по осуществлению свободы морского судоходства в Южно-Китайском море.

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Конфликт вокруг островов в Южно-Китайском море
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