Корабль ВМС КНР «вытолкал» эсминец США из спорного морского района

Пекин, , 23:40 — REGNUM Китайский эсминец «Луян» в районе рифа Гейвен в Южно-Китайском море принудил американский эсминец «Декатур» уйти из спорного района, сблизившись на критически малую дистанцию, сообщает 1 октября телеканал CNN.

По информации телеканала, ссылающегося на представителя тихоокеанского флота США Чарльза Брауна, 30 сентября китайский эсминец «выталкивал» американский корабль, сближаясь с ним на расстояние до 41 метра.

По словам представителя ВМС США, китайский эсминец совершал «серию все более агрессивных маневров».

«Эсминец «Луян» сблизился с эсминцем «Декатур» в результате небезопасного и непрофессионального маневра возле рифа Гейвен в Южно-Китайском море», — заявил журналистам телеканала Чарльз Браун.

Стоит отметить, что эсминец ВМС США участвовал в операции по так называемому «обеспечению свободы навигации» возле искусственных островов, созданных Китаем в спорном районе Южно-Китайского моря.

Как сообщало ИА REGNUM, территориальный спор о принадлежности ряда островов и архипелага в Южно-Китайском море ведут Китай, Вьетнам, Бруней, Малайзия, Филиппины. США в этой ситуации пытаются воспрепятствовать контролю Китая над важным морским торговым путем, проходящим в этом районе.

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