South China Morning Post: Сын Дэна Сяопина призвал Китай «знать свое место»

Пекин, , 12:08 — REGNUM Китай должен сохранять «трезвость ума» и «знать свое место», заявил сын бывшего китайского лидера КНР Дэна Сяопина Дэн Пуфан, сообщает гонконгское издание South China Morning Post.

С таким заявлением Дэн Пуфан выступил на церемонии по случаю назначения его почетным председателем Федерации инвалидов Китая.

«Мы должны исходить из фактов, сохранять трезвость ума и знать свое место», — подчеркнул он.

«Мы не должны ни брать на себя слишком много, ни умалять себя», — указал сын влиятельного китайского политического деятеля.

Он также указал на необходимость придерживаться пути мира и развития, а также курса создания взаимовыгодной международной среды.

Как отмечает издание, официальные СМИ не стали распространять содержание речи Дэн Пуфана, из-за того что она идет вразрез с «амбициозной внешней политикой» нынешнего руководства страны.

Напомним, заявления сына влиятельного китайского лидера было сделано на фоне продолжающегося противостояния КНР и США прежде всего по вопросу торговли, а также предполагаемого воровства технологий китайскими компаниями.

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