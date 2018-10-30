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США увидели в китайской компании Fujian Jinhua угрозу нацбезопасности

Экономика

Вашингтон ввёл ограничения на экспорт производителя микрочипов

Вашингтон, 30 октября 2018, 09:23 — REGNUM  Продукция китайской компании Fujian Jinhua Integrated Circuit Co Ltd, которая занимается производством чипов и полупроводниковых устройств, теперь не будет ввозиться в США. Министерство торговли Соединённых Штатов ввело ограничения в отношении этой компании по экспорту. Согласно опубликованному на сайте ведомства сообщению, такие меры начали действовать с 30 октября.

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В минфине пояснили, что Fujian Jinhua «представляет значительный риск» для американских компаний и противоречит интересам национальной безопасности США. Угрозу новые полупроводники, производимые китайской компанией, в частности, имеют для фирм, которые поставляют комплектующие для армии и военных нужд США.

Теперь на экспорт и реэкспорт продукции компании Fujian Jinhua Integrated Circuit Co Ltd, а также передачу программного обеспечения и технологий необходимо получение соответствующего разрешения. При этом министерство оставляет за собой право отказать в выдаче лицензии.

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Как сообщало ИА REGNUM, торговую войну с Китаем президент США Дональд Трамп развязал в середине июня 2018 года, когда объявил о введении импортной пошлины в 25% на китайские товары объёмом в 50 млрд долларов в год. По его словам, облагаемый пошлиной импорт включает товары, связанные со стратегическим планом «Сделано в Китае-2025», который направлен на доминирование Китая в растущих высокотехнологичных отраслях.

С 24 сентября в силу вступили новые пошлины в размере 10% на китайские товары стоимостью $200 млрд. С 1 января пошлины вырастут до 25%. В ответ на это Китай ввёл повышенные торговые сборы на более чем 5,2 тыс. наименований товаров из США стоимостью $60 млрд.

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Торговая война между Китаем и США
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