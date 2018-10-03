«Смерть одного — это смерть всех» — Абий Ахмед призвал Эфиопию к примирению

Аддис-Абеба, , 21:40 — REGNUM Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед призвал к примирению граждан африканской страны, несколько месяцев охваченной этническими столкновениями, 3 октября передает агентство Reuters.

«Мы не должны совершать насилие из-за этнической принадлежности или религии, — заявил Ахмед на съезде сторонников в городе Хавасса. — Атака на одного — это нападение на всех. Вытеснение одного из них является смещением всех. Смерть одного — смерть всех!»

По информации ООН, за несколько месяцев около миллиона человек стали беженцами из-за этнических столкновений в Эфиопии. Наиболее тяжелой остается ситуация в провинции Оромия, хотя столкновения между этническими группами отмечаются по всей стране.

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