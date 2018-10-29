Депутаты Ингушетии отозвали запрос о проверке закона о границе с Чечней

Магас, , 18:14 — REGNUM Депутаты Народного собрания Ингушетии отозвали запрос из конституционного суда о проверке закона об утверждении границы с Чечней, также подано ходатайство об отводе судьи, говорится в сообщении регионального парламента.

«Сегодня представителем Народного собрания Республики Ингушетия по делу о проверке конституционности закона Республики Ингушетия «Об утверждении соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой» по запросу 12 депутатов и двух граждан, поданы соответствующие документы в конституционный суд Республики Ингушетия. Помимо этого, поданы заявления об отзыве запроса двумя депутатами парламента Республики Ингушетия, а также заявления двух граждан от отзыве жалоб», — цитируют РИА Новости сообщение аппарата Народного собрания Ингушетии.

В сообщении отмечается, что «правом на запрос в конституционный суд Республики Ингушетия обладает, в том числе, одна треть депутатов Народного собрания от количественного состава (32)». «Поскольку одна треть составляет не менее 11 депутатов, соответственно, при отзыве двух заявлений запрос становится недействительным (10)», — отмечается в сообщении.

Также подано ходатайство об отводе судьи, «имеются основания для самоотвода председателя конституционного суда Ингушетии Аюпа Гагиева, который участвовал в принятии акта, являющегося предметом рассмотрения». Аюп Гагиев входил в состав комиссии по взаимодействию с органами государственной власти Чеченской Республики по вопросам определения границы между регионами. Как отмечают в парламенте, «принятое Аюпом Гагиевым решение при рассмотрении дела не будет отвечать принципу объективности и беспристрастности в связи с его непосредственным участием в силу должностного положения в подготовке соглашения».

Также в конституционный суд республики подано заявление, принятое на сходе тейпов Орстхой 28 октября, где «делегаты выразили единогласное мнение о том, что поддерживают историческое соглашение об установлении границ, а также потребовали объединить два дела в одно производство и заявили, что для обеспечения объективности считают необходимым пригласить ученых, историков, картографов и других экспертов, заслушать их и только после этого выносить решение».

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