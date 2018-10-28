Рамзан Кадыров: Вопрос границы между Чечней и Ингушетией закрыт навсегда

Грозный, , 08:09 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что вопрос административной границы между Чечней и соседней Ингушетией закрыт раз и навсегда. Об этом Кадыров заявил журналистам 27 октября.

«Мы приняли решение — раз и навсегда закончить спорный вопрос, который всегда обсуждался. Этот вопрос для нас закрыт: соглашение подписано, законы приняты», — сказал Кадыров.

Он подчеркнул, что между Чечней и Ингушетией никогда не будет войны или ссоры.

Также Кадыров пояснил, что соглашение об административной границе было подписано для улучшения экономических, культурных, политических и братских отношений между Чечней и Ингушетией.

«Некоторые люди не понимают. Поймут, нужно время», — сказал Кадыров.

Кроме того Кадыров считает, что укрупнение регионов в целом для России является неприемлемым и этот вопрос вообще не стоит на повестке дня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, окончательно вопрос об административной границе между Чечней и Ингушетией был решен в начале октября, когда законодательные собрания республик ратифицировали подписанные 26 сентября главами регионов — Рамзаном Кадыровым и Юнус-Беком Евкуровым законы об установлении административных границ между субъектами Федерации.

Однако в Ингушетии после ратификации начались митинги, участники которых требовали широкого обсуждения данного вопроса, вплоть до референдума. Митинги в центре Магаса проходили с 8 по 17 октября. Также запланированы митинги с 31 октября по 2 ноября.