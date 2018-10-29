Путин поздравил Институт востоковедения с 200-летним юбилеем

Москва, , 10:32 — REGNUM Сегодня, 29 октября, президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму и поздравил участников и гостей Международного конгресса, посвящённого 200-летию Института востоковедения Российской академии наук (РАН), сообщается на сайте Кремля.

Президент отметил, серьёзный вклад Института востоковедения в подготовку квалифицированных специалистов и в развитие международного гуманитарного сотрудничества.

Роль отечественной школы востоковедения в экспертном обеспечении принимаемых внешнеполитических решений и продвижении стратегических интересов России в мире существенно повышается. По мнению Путина, это происходит в связи с тем, что в последние годы активность глобальной политики и экономики всё больше смещается на Восток.

Президент выразил надежду, что в ходе конструктивных дискуссий и круглых столов участники конгресса обсудят актуальные проблемы современного востоковедения, наметят планы дальнейшей совместной работы и пожелал участникам Международного конгресса, посвящённого 200-летию Института востоковедения РАН новых успехов.

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