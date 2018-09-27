Почему в РАН считают, что нацпроект «Наука» требует серьезных корректировок

Москва, , 06:05 — REGNUM Почему национальный проект «Наука», заявленный Владимиром Путиным и имеющий целью войти в пятерку научных лидеров мира, вряд ли сможет быть выполнен при нынешних условиях, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Елена Ковачич.

По мнению ученых РАН, в планирование нацпроекта «Наука» необходимо внести серьезные коррективы. Штатную численность научных сотрудников необходимо увеличить на 20−30%, а уровень бюджетного финансирования фундаментальных исследований довести до 0,3% ВВП. В своем теперешнем виде проект «Наука» должен обеспечить 75 000 публикаций российских ученых в международных научных журналах, а материальная научная база должна быть обновлена на 50%. И всё это, по мнению правительства, можно сделать, затратив лишь 0,1% ВВП.

Откуда же взялись такие расхождения между позициями ученых и финансистов? По мнению представителей профсоюза РАН, всё это произошло из-за того, что лишь в июле 2018 года РАН была допущена к обсуждению нацпроекта «Наука». Финансы были сверстаны без учета мнения тех, кому проект предстоит непосредственно осуществлять.

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