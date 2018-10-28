Меркель по-русски спросила у Путина про пальто

Стамбул, Турция, , 03:22 — REGNUM Канцлер ФРГ Ангела Меркель заинтересовалась верхней одеждой президента России Владимира Путина во время встречи в Стамбуле. Вопрос о том, какое пальто на нем надето, она задала по-русски, передает RT.

«Сибирское пальто?» — спросила Меркель у Путина, застегивавшего верхнюю одежду.

Российский президент ответил отрицательно. Меркель добавила, что на улице холодно.

Ранее немецкий канцлер признавалась, что мечтает совершить путешествие по Транссибирской магистрали. Она также отмечала, что русский язык был одним из её любимых школьных предметов.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября лидеры России, Германии, Франции и Турции участвовали в Стамбуле в четырехстороннем саммите по сирийскому урегулированию. Они обсудили ситуацию в Сирии и процесс дальнейшего урегулирования вооруженного конфликта.

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