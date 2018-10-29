России предложили при необходимости нанести удар по Польше

Москва, , 02:08 — REGNUM Россия должна жестко отреагировать на размещение ракет средней и малой дальности у границ страны, заявил 28 октября профессор МГИМО Андраник Мигранян в эфире программы «Толстой. Воскресенье» на Первом канале.

«По сравнению с советским временем, у нас гораздо меньше стратегическая глубина. Тогда «Томагавки» и «Першинги» должны были лететь из Англии, Голландии, Германии. Сейчас кто даст гарантию, что Украина не разместит, Прибалтика? Польша точно разместит. Подлетное время буквально минуты — это для нас экзистенциальная угроза», — сказал он.

Мигранян считает такую ситуацию зеркальной Карибскому кризису.

«Американцы, конечно, не идиоты, когда поставили на грань мировой войны и гибели человечества, когда они объявили о блокаде Кубы. Мы разместили там ракеты, а они сказали: да, конечно, Куба и Советский Союз имеют право разместить ракеты, но мы считаем, что это недопустимо с точки зрения американских интересов», — напомнил профессор.

Он считает, дипломатическая и политическая линия могут быть такими:

«Мы очень жестко должны заявить, что не потерпим размещения на территории Восточной Европы ракет меньшего и среднего радиуса действия, особенно если они будут оснащены ядерными боеголовками. В случае начала их размещения мы просто их уничтожим. Как американцы объявили, что они уничтожат наши ракеты. Поставка ракет на наши границы — это провокация к ядерной войне».

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель Центра политических исследований стран Северной и Восточной Европы Александр Сытин допускает выход из-под контроля распространения ядерного вооружения в случае выхода США из ДРСМД.

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