Понедельник, 29 Октября 2018 года
03:05:56 МСК

Контроль над ядерным оружием будет утерян?

Политика

«Выход США из ДРСМД может повлечь неконтролируемое распространение ядерного оружия как опосредованное действие, и мы в результате получим, что это оружие может появиться неизвестно у кого»

Москва, 29 октября 2018, 01:53 — REGNUM  Последствием выхода США из Договора о ракетах средней и малой дальности может стать неконтролируемое распространение ядерного оружия, заявил 28 октября руководитель Центра политических исследований стран Северной и Восточной Европы Александр Сытин в эфире программы «Толстой. Воскресенье» на Первом канале.

«Выход США из ДРСМД может повлечь неконтролируемое распространение ядерного оружия как опосредованное действие, и мы в результате получим, что это оружие может появиться неизвестно у кого», — сказал он.

По мнению Сытина, в мире уже началась новая гонка вооружений.

«Гонка есть, вопрос в ее интенсивности, сроках и реальных затратах, которые несет каждая из сторон», — отметил эксперт.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о намерениях выйти из договора о РСМД. Позже позицию американского руководства подтвердил визит в Москву помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Читайте также: Лавров: США передали РФ список вопросов по ДРСМД

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ядерное оружие
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить