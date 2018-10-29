Контроль над ядерным оружием будет утерян?

Москва, , 01:53 — REGNUM Последствием выхода США из Договора о ракетах средней и малой дальности может стать неконтролируемое распространение ядерного оружия, заявил 28 октября руководитель Центра политических исследований стран Северной и Восточной Европы Александр Сытин в эфире программы «Толстой. Воскресенье» на Первом канале.

«Выход США из ДРСМД может повлечь неконтролируемое распространение ядерного оружия как опосредованное действие, и мы в результате получим, что это оружие может появиться неизвестно у кого», — сказал он.

По мнению Сытина, в мире уже началась новая гонка вооружений.

«Гонка есть, вопрос в ее интенсивности, сроках и реальных затратах, которые несет каждая из сторон», — отметил эксперт.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о намерениях выйти из договора о РСМД. Позже позицию американского руководства подтвердил визит в Москву помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

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