Ариф Алви: Пакистан не будет восстанавливать связи с Израилем

Исламабад, , 01:20 — REGNUM Президент Пакистана Ариф Алви опроверг информацию о восстановлении связей с Израилем, 29 октября передает агентство Associated Press.

Вылетая из Исламабада в Анкару, Алви напомнил журналистам, что Пакистан поддерживает Палестину, и не будет иметь дел с теми, кто совершает «беспрецедентные зверства» в отношении палестинцев.

Информация о восстановлении связей Пакистана с Израилем появилась в СМИ после публикации о прибытии в аэропорт Исламабада самолета, на борту которого якобы находился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Читайте также: Пакистанское правительство: Нетаньяху тайно не посещал Исламабад