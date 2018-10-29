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Ариф Алви: Пакистан не будет восстанавливать связи с Израилем

Политика

Руководство страны не будет иметь дел с теми, кто совершает «беспрецедентные зверства»

Ариф Алви: Пакистан не будет восстанавливать связи с Израилем
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Флаг Пакистана

Исламабад, 29 октября 2018, 01:20 — REGNUM  Президент Пакистана Ариф Алви опроверг информацию о восстановлении связей с Израилем, 29 октября передает агентство Associated Press.

Вылетая из Исламабада в Анкару, Алви напомнил журналистам, что Пакистан поддерживает Палестину, и не будет иметь дел с теми, кто совершает «беспрецедентные зверства» в отношении палестинцев.

Информация о восстановлении связей Пакистана с Израилем появилась в СМИ после публикации о прибытии в аэропорт Исламабада самолета, на борту которого якобы находился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

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