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Пакистанское правительство: Нетаньяху тайно не посещал Исламабад

Политика

Министр информации и телерадиовещания Пакистана опроверг сообщения о том, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху посетил Исламабад для тайных переговоров

Пакистанское правительство: Нетаньяху тайно не посещал Исламабад
Иван Шилов © ИА REGNUM
Биньямин Нетаньяху

Исламабад, 28 октября 2018, 17:32 — REGNUM  27 октября министр информации и телерадиовещания Пакистана Фавад Чаудхри дал развернутый ответ на сообщение в социальной сети Твиттер бывшего министра внутренних дел и ныне лидера оппозиционной партии «Пакистанская Мусульманская Лига (Наваз)» Ашана Икбала. По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Ашан Икбал, ссылаясь на слова издателя израильской англоязычной газеты Харитз, потребовал у правительства разъяснений, почему премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прилетел в Исламабад и провел там 10 часов. По мнению Ашана Икбала, лидер «сионистского государства» прилетел в Пакистан для тайных переговоров.

Министр информации и телерадиовещания Пакистана Фавад Чаудхри категорически отверг возможность такой поездки. Фавад Чаудхри отметил: «…Мы не будем вести секретных переговоров ни с Моди, ни с Израилем». Он также потребовал у оппозиционеров «не беспокоиться о Пакистане, так как он в надежных руках».

Официальный представитель гражданской авиации Пакистана отметил, что ни один израильский самолет не приземлялся в аэропортах страны.

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Зарубежная хроника
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