Наводнение на Кубани – это «системная ошибка властей»

Ростов-на-Дону, , 10:24 — REGNUM Наводнение в Туапсе и Сочи — это системная ошибка властей. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM выразил депутат Ростовской-на-Дону городской думы Анатолий Котляров.

«Краснодарские власти ничему не научила не только трагедия в Крымске, но и наводнение на Кубани в 2002 году. Кстати, до трагедии в Крымске смывало Абрау-Дюрсо, Туапсе также смывает уже не в первый раз. Но нас не научила ни крымская трагедия, ни другие наводнения.

Я считаю, что наводнение в Сочи — это не стихийное бедствие или природный катаклизм, а ошибка властей. Причём системная. Это связано с плотной застройкой, строительством в непосредственной близости от водостока, прекрасно зная о критических отметках воды, которые там могут быть при большом водосбросе. Но, несмотря на это, прокладываются трассы, строятся дома, воде уходить некуда.

Мы получили то, что Сочи — наша жемчужина — несколько дней будет находиться как на острове.

Инфраструктурные проекты по Сочи забыты. После Олимпиады о нём забыли. Весь регион от Туапсе до Адлера живет под страхом дождя. А если завтра сойдет оползень? А если шторм? Как доставлять туда продовольствие в таком случае? Мы каждый раз наступаем на одни и те же грабли. На Кубани нет общей концепции и программы, предусматривающих защиту населения от неблагоприятных природных явлений».

По словам народного избранника, это касается не только Краснодарского края, но и Ростовской области. На Дону, отметил Котляров, степные реки также не чистятся.

ИА REGNUM напоминает, что 24 и 25 октября в Краснодарском крае прошли сильные дожди. Сотни жилых домов в Туапсинском и Апшеронском районах, а также Сочи оказались подтоплены. Кроме того, размыты участки автомобильных дорог и железнодорожные пути. Есть жертвы и пострадавшие.

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