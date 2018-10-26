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Президенты Украины и Белоруссии встретятся в Гомеле с глазу на глаз

Политика

Стороны обсудят сотрудничество двух стран

Гомель, Белоруссия, 26 октября 2018, 09:58 — REGNUM  В белорусском Гомеле состоится встреча президентов Белоруссии и Украины Александра Лукашенко и Петра Порошенко, сообщило 26 октября издание Белновости.

Главы двух государство встретятся один на один, а затем примут участие в I форуме регионов Белоруссии и Украины.

Стороны обсудят углубление двустороннего сотрудничества, а также подпишут ряд документов, направленных на развитие торгового, инвестиционного и экономического взаимодействия двух стран.

Напомним, с начала 2018 года товарооборот между Украиной и Белоруссией вырос на 23,7%.

Отметим, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что гражданам Украины опасно находиться в Белоруссии, поскольку там действуют «российские властные структуры». В МИД Белоруссии назвали небылицами высказывания украинского министра.

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Белорусско-украинские отношения
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