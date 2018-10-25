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Украинский министр Климкин рассказывает небылицы — МИД Белоруссии

Политика

О безопасности лучше спросить у сотен тысяч украинских беженцев и миллионах путешественников

Украинский министр Климкин рассказывает небылицы — МИД Белоруссии
Цитата из х∕ф «Тот самый Мюнхгаузен». Реж. Марк Захаров. 1980. СССР
Фантазёр

Минск, 25 октября 2018, 14:23 — REGNUM  Высказывания главы МИД Украины об опасностях, поджидающих граждан этой страны в Белоруссии являются «мягко говоря, небылицами», заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз 25 октября во время брифинга, сообщило агентство БелПАН.

«Буквально вчера в Вене они нарисовали страшилки о неких танковых армадах, нападающих на Украину с территории Белорусси. Хотя президент нашей страны неоднократно говорил о том, что отсюда оккупировать Украину могут только армады белорусских тракторов или комбайнов», — иронично отметил Глаз.

Он также напомнил, что о безопасности в Белоруссии стоит узнать у 160 тыс. беженцев из Украины, или у 1,5 млн украинских граждан, которые посетили страну в 2018 году.

Напомним, 24 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью польской газете Rzeczpospolita заявил, что гражданам Украины опасно находится в Белоруссии, поскольку на территории страны действуют «российские властные структуры».

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