В МИД Кубы подтвердили планы визита лидера страны в Россию

Гавана, , 09:11 — REGNUM Председатель Государственного совета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель в ближайшие дни посетит Россию с официальным визитом, заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес на пресс-конференции в Гаване, трансляцию которой вёл телеканал Cuba TV.

«Могу подтвердить, что Мигель Диас-Канель совершит официальные визиты в ближайшие дни в Россию, Китай, КНДР, Вьетнам и Лаосс», — заявил Родригес.

Напомним, ранее сенатор, руководитель группы дружбы Совета Федерации РФ и парламента Кубы Сергей Калашников заявил, что Диас-Канель начнёт свой первый визит в Россию 1 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, с 29 октября по 2 ноября в крупнейшем экспоцентре Кубы — Expocuba — пройдёт 36-я Международная Гаванская ярмарка (Fihav — 2018). В ней примут участие не менее 2,5 тыс. представителей более 60 стран, в большинстве своём — Венесуэлы, Китая, России, Бразилии, Италии и Испании.

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