На Кубе пройдёт бизнес-форум «Россия – Латинская Америка»

Гавана, , 23:26 — REGNUM С 29 октября по 2 ноября в крупнейшем экспоцентре Кубы — Expocuba — пройдёт XXXVI Международная Гаванская ярмарка (Fihav — 2018). В ней примут участие не менее 2,5 тыс. представителей более 60 стран, в большинстве своём — Венесуэлы, Китая, России, Бразилии, Италии и Испании.

В первый день Fihav — 2018 состоится бизнес-форум «Россия — Латинская Америка». Как сообщает кубинское агентство «Пренса Латина» со ссылкой на организаторов мероприятия, форум состоится одновременно с XVI заседанием Межправительственной Российско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Организаторами мероприятия выступят Фонд Росконгресс и Институт Беринга-Беллинсгаузена при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства экономического развития РФ, Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства внешней торговли и иностранных инвестиций Республики Куба.

Министр внешней торговли Кубы, выступающий также в роли председателя оргкомитета форума, Родриго Мальмиерка отметил, что данное мероприятие, приуроченное к 500-летию кубинской столицы, Гаваны, будет серьёзным вкладом в развитие торговли и привлечение на Остров иностранных инвестиций. По заверению Мальмиерки, форум будет представлять собой уникальную площадку взаимодействия представителей государственных учреждений с предпринимательскими кругами. Участниками будут подробно изучены перспективы торгово-экономического сотрудничества России со странами Латинской Америки, интеграционных процессов в Латиноамериканском и Евроазиатском регионах, а также вопросы государственной поддержки предприятий в России и государствах Латинской Америки и Карибского бассейна.