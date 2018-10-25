Четверг, 25 Октября 2018 года
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Немецкая полиция снесла лагерь защитников леса Хамбахер Форст

Политика

Часть активистов оказала сопротивление полицейским

Аахен, Германия, 25 октября 2018, 07:50 — REGNUM  Немецкая полиция ликвидировала лагерь протестующих против добычи бурого угля в лесу Хамбахер Форст в земле Северный Рейн-Вестфалия, передает телеканал N-TV 25 октября.

Как сообщила полиция Аахена, около трети из 100 активистов добровольно покинули лагерь в Керпен-Манхайме. Остальные оказали активное либо пассивное сопротивление. Полиция собрала личные данные десятков активистов и запретила им находиться на этой территории.

Как сообщало ИА REGNUM, в тот же день в соседнем Бергхайме тысячи шахтеров вышли на демонстрацию за сохранение рабочих мест. Они опасаются, что борьба властей и активистов за экологию лишит их работы.

Напомним, после долгих протестов активистов суд издал временный запрет для энергетического концерна RWE проводить работы по добыче бурого угля в лесу Хамбахер Форст. Лес находится на середине пути между городами Аахен и Кёльн.

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Политическая жизнь Германии
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