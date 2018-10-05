Суд запретил вырубать лес Хамбахер Форст, за который сражались НПО

Кёльн, Германия, , 15:23 — REGNUM Высший административный суд немецкой земли Северный Рейн — Вестфалия запретил в настоящее время вырубать лес Хамбахер Форст, передает телеканал N-TV 5 октября.

По решению суда, энергетический концерн RWE не имеет права вести работы по вырубке леса до тех пор, пока не будет вынесено решение по иску природозащитной неправительственной организации (НПО) BUND. НПО настаивает, что лес обладает свойствами, благодаря которым он должен подлежать действию европейской Директивы о сохранении сред обитания и дикой фауны и флоры.

На пресс-конференции экологических организаций в Кёльне руководство BUND назвало решение суда «большим успехом многолетних юридических усилий».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция запретила проведение 20-тысячного митинга против вырубки леса, намеченного на 6 октября. Компания RWE намерена вырубить лес для открытой добычи бурого угля. Хамбахер Форст находится на западе Германии, на середине пути между городами Аахен и Кёльн.

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