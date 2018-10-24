Сальвини разрешил Еврокомиссии посылать письма, но отказался менять бюджет

Рим, , 13:37 — REGNUM Руководители Еврокомиссии могут отправлять в Рим сколько угодно писем с критикой бюджета Италии, но правительство страны не собирается ничего в нем менять, заявил в интервью Rtl в среду, 24 октября, вице-премьер Маттео Сальвини.

Еврокомиссия стала критиковать бюджет еще до того, как ознакомилась с ним, евробюрократы предвзяты, а подлинной целью их критики является обрушение рейтингов страны и скупка итальянских компаний за бесценок, полагает Сальвини.

В Еврокомиссии требуют от Италии не отменять повышение пенсионного возраста, но этот пункт входил в программу почти всех партий страны, в том числе и победивших, поэтому этот вопрос вообще не будет обсуждаться, отметил вице-премьер.

В прошлые годы при других правительствах Италия следовала рекомендациям Брюсселя, но это вовсе не привело к снижению госдолга, о значимости которого в Еврокомиссии говорят сейчас — напротив, долг вырос еще на 300 млн евро, сказал Сальвини.

Во вторник, 23 октября, Еврокомиссия отклонила проект бюджета Италии на 2019 год и плановый период до 2021 года. Правительству Италии предложено в течение трех недель подготовить новый вариант бюджета.

В правительстве отвечают, что никаких правок в проект бюджета вноситься не будет. Вице-премьер, глава министерства экономического развития Луиджи Ди Майо заявил во вторник, что правительство не намерено ни «сдаваться», ни «останавливаться».

Еврокомиссию не устраивает, что правительство Италии планирует повысить дефицит бюджета с 2 до 2,4% ВВП в условиях высочайшего госдолга (130% ВВП). Эти средства правительство предполагает потратить на снижение пенсионного возраста, отмену повышения НДС и введение дохода от гражданства.

В правительстве Италии считают, что политика экономии, на которой настаивает Еврокомиссия, не работает, что подтверждается экономическими итогами последних лет, и нужно пойти другим путем, вкладывая средства в социальные программы, рынок труда и инфраструктуру.

Министры считают действия Еврокомиссии предвзятыми и отмечают, что принятие дефицитных бюджетов в других странах, а также и в самой Италии при других правительствах не вызывало подобной реакции евробюрократов.

В случае, если Италия откажется пересматривать проект бюджета по требованию Еврокомиссии, ей грозят санкции. Кроме того, ожидается падение биржевых индексов.

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