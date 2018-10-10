Самосбывающееся пророчество. Война финансистов с правительством Италии

Сергей Гуркин, , 17:56 — REGNUM

В конце сентября правительство Италии представило общие параметры бюджета на 2019 год. Чтобы выполнить предвыборные обещания двух правящих партий, было запланировано повышение дефицита бюджета с 2 до 2,4% ВВП. Деньги будут потрачены на снижение пенсионного возраста, отмену запланированного предыдущим правительством повышения НДС и гарантированные минимальные выплаты всем гражданам страны.

Биржевые котировки Италии ушли вниз. Обрушения не произошло, но за редкими исключениями почти каждый день вот уже вторую неделю биржи окрашены в красный цвет. Вслед за итальянскими биржами «краснеют» и европейские. Еврокомиссия критикует Италию: нельзя повышать дефицит в условиях госдолга в 130% ВВП. Основные СМИ, после поражения демократов ставшие оппозиционными, вместе с оппозицией и остающимися под контролем оппозиции Центробанком и Пенсионным фондом критикуют правительство за безответственный популизм. Международные агентства снижают итальянские рейтинги. Пессимисты предрекают обрушение на биржах в начале ноября, падение правительства и переход Италии под управление Еврокомиссии.

На первый взгляд, все логично: правительство слишком широко замахнулось, экономике и так тяжело, инвесторы голосуют ногами, ответственно-скептические еврокомиссары и журналисты справедливо критикуют безответственный популизм, а международные агентства констатируют уже наступившие проблемы и снижают рейтинги. А если правительство так и не придет в себя — на этот случай заботливые хозяева европейского дома тоже все подготовили.

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Но так ситуация выглядит лишь в описании оппозиции. В действительности она совсем иная. У Италии действительно очень высокий государственный долг. Но он является таковым уже не первый год и даже не первое десятилетие. И в прежние годы, при правительстве демократов, дефицитные бюджеты никому не казались большой проблемой.

Второе: запланированный уровень дефицита в 2,4% ВВП — это больше, чем в нынешнем году, но меньше, чем было в 2014 или 2015-м, при том же уровне госдолга. Дефицит в 2,4% ВВП — это меньше, чем запланировано на следующий год Францией, которую никто в Еврокомиссии и не думает ругать за безответственный популизм.

Третье: ведущие итальянские СМИ не жалеют ярких красок при описании грядущих ужасов, в то время как финансовые решения предыдущих правительств (незначительно отличавшиеся в части дефицита) и близко не вызывали подобной реакции. К прежним правительствам основные СМИ вообще были куда снисходительнее. К примеру, такой факт, как предоставление крупных контрактов большому бизнесу без конкурсов с последующим переходом членов правительства в эти крупные компании не вызывал у них ни малейшего интереса.

Но главное, в чем состоит отличие, в очередности событий. Никто еще не видел проекта бюджета. И Еврокомиссия, в ежедневном режиме критикующая Италию, и рейтинговые агентства знают о нем только по заголовкам газет и по самым общим параметрам. Падение на биржах началось не до заявлений комиссаров и агентств, а после и вследствие этих заявлений.

Таким был ответ альянса финансистов на слишком самостоятельную политику итальянского правительства. Этот ответ можно назвать «самосбывающимся пророчеством». Немедленно после анонсирования общих параметров бюджета (а на самом деле даже раньше) комиссары прогнозируют коллапс, СМИ рассказывают об ужасе и кризисе, рейтинговые агентства ставят Италии минусы, и ведущие издания с удовольствием рассказывают об этом с первых полос. Странно ли, что после этого инвесторы действительно начинают голосовать ногами? И когда начинается это голосование, представители крупного бизнеса, еврокомиссары, итальянские оппозиционеры и экономисты рейтинговых агентств «констатируют»: ну вот, мы же вам говорили.

При этом мало кто обсуждает, действительно ли методом временного повышения дефицита бюджета можно решить сразу две серьёзные экономические проблемы — не допустить роста НДС и снизить пенсионный возраст. Нет. Все дело, говорят критики, в дефиците бюджета. Слишком большой дефицит повысит госдолг, государство станет слабее, инвесторы потеряют доверие и уйдут — да вот они уже уходят, ведь мы сделали все, чтобы они уходили.

Внутреннее взаимодействие альянса финансистов уже неоднократно описывалось. Правительства Демократической партии принимали решения в пользу крупного бизнеса. Крупный бизнес щедро платил за «рекламу» в основных СМИ. Основные СМИ (а вместе с ними и Еврокомиссия) «искренне» поддерживали социально ответственные решения правительства демократов о щедрых контрактах для крупного бизнеса и о повышении пенсионного возраста.

Что же является корнем проблемы и причиной нынешних нападок? Едва ли дело в снижении пенсионного возраста или в отмене повышения НДС. Основной проблемой является само существование неправильного, недемократического, не крупным бизнесом и основными СМИ избранного правительства. Дополнительной проблемой — слишком большая независимость этого правительства.

Здесь нужно вспомнить, с чем начиналось противостояние нынешней власти и альянса финансистов: с проблемы мигрантов. Но почему же европейские бюрократы, ежедневно ругая «расизм» итальянских борцов с нелегальной миграцией, не обращали и не обращают ни малейшего внимания на Германию, где власти решают, из каких стран мигранты им нужны, а из каких нет, или на Францию, где всех критикуют, но никого не принимают? Потому что ни в Германии, ни во Франции такой номер не проходит. Его привыкли проводить в Италии — до последних выборов.

Крупный бизнес заинтересован в миграции, в том числе и в нелегальной, потому что это снижает стоимость рабочей силы. Но это — вторичная причина. А первичная в том, что волны нелегальной миграции разрушают представление о государстве как об устроителе правил. Если можно высадиться в Европе без всяких виз, да еще и при поддержке местной либеральной общественности, значит, не так уж влиятельно это государство, не способное контролировать собственные границы.

И, значит, решать вопросы тут надо вовсе не с государством.