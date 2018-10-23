Шойгу заявил о восстановлении диалога России и США

Москва, , 10:59 — REGNUM После переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки двусторонний диалог Москвы и Вашингтона начал постепенно восстанавливается, заявил 23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с советником американского лидера по национальной безопасности Джоном Болтоном.

«После встречи наших президентов можно констатировать постепенное восстановление двустороннего диалога», — заявил Шойгу.

Министр обороны РФ выразил уверенность, что визит Болтона в Москву придаст импульс стабилизации отношений и восстановлению доверия между двумя странами.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что едет в Москву для того, чтобы продолжить тот диалог, который начался между Россией и США в Хельсинки во время переговоров Владимира Путина с Дональдом Трампом. Ранее Болтон встретился в Москве с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым.

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