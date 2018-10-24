Трамп и Путин могут обменяться визитами в 2019 году

Москва, , 09:41 — REGNUM Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, вероятно, обсудят в Париже возможность полноформатной встречи в Вашингтоне, за которой последует ответный визит главы США в Москву. Об этом рассказал в Москве помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

По его словам, американская сторона рассчитывает на обсуждение возможности саммита в США в 2019 году. Встреча глав государств в России также должна пройти до конца 2019 года.

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Однако российскому и американскому лидерам еще предстоит это обсудить, отметил Болтон. Она также подтвердил, что приглашение Путину посетить Вашингтон остается в силе.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября помощник главы Российского государства Юрий Ушаков рассказал о возможной встрече Путина и Трампа в Париже 11 ноября. Позже Трамп заявил, что переговоры пока не согласованы, однако, скорее всего, состоятся.

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